В Офисе Зеленского анонсировали запуск новой государственной авиакомпании до конца года

Работы по созданию государственного авиаперевозчика по предложению президента Владимира Зеленского могут быть завершены в 2021 году.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем это доделать в этом году, и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства. Много кто из вас помнит, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный большой авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен по всему миру", – сказал Тимошенко.

Он также отметил, что для работы в этом направлении целями государства являются: отмена НДС на внутренние перевозки, формирование команды топ-менеджеров, разработка авиамаршрутов, формирование парка самолетов на условиях лизинга.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре 2020 года заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.