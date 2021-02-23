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Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз"

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Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, –

Поставляющие газ компании ("газсбыты), входящие в группу Дмитрия Фирташа, могут перевести свои активы на недавно созданные новые юрлица с похожими названиями, с целью уклонения от уплаты долгов на общую сумму 23,31 млрд грн перед НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) от 8 февраля в деле по иску НАК "Нафтогаз Украины" к Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает БизнесЦензор.

В иске указано, что газопоставляющие компании ("газсбыты") имеют долг за поставленный им для нужд населения газ перед государственным "Нафтогазом" в размере 23,31 млрд грн. При этом "газсбыты" пытаются избежать уплаты долга перед "Нафтогазом", в частности, путем вывода их единственного актива – дебиторской задолженности бытовых потребителей за природный газ, что сделает невозможным возвращение задолженности.

Как следует из судебных документов, в сентябре 2020 года был зарегистрировано 16 новых компаний с названиями, похожими на действующие "газсбыты" (например, "Винницагаз Сбыт" и новое "Винница-Газсбыт"). При этом "старые газсбыты" и новые компании имеют одно и тоже место нахождения юридического лица, одних них и тех же руководителей юридических лиц и одни и те же виды деятельности.

При этом НКРЭКУ своим постановлением №186 от 3 февраля уже выдала новым "газсбытам" лицензии на поставку электроэнергии.

"Приведенное подтверждает доводы АО "НАК "Нафтогаз Украины" о совершении мер, направленных на избежание ответственности за нарушение денежных обязательств и уплаты долга за полученный природный газ, в частности, вывод дебиторской задолженности бытовых потребителей за природный газ, что приведет к нарушению законодательства на рынка природного газа и сделает невозможным возвращение задолженности АО "НАК "Нафтогаз Украины", – подчеркивается в иске.

В связи с этим "Нафтогаз" просил суд в качестве меры обеспечения по иску запретить НКРЭКУ выдавать 13 новым "газсбытам" лицензии на поставку природного газа. Эта просьба истца была удовлетворена судом.

Своим решением ОАСК до принятия решения по сути судебного спора запретил НКРЭКУ выдавать лицензии на поставки природного газа компаниям "Винница-Газссбыт", "Волынь-Газссбыт", "Днепропетровск-Газссбыт", "Житомир-Газссбыт", "Закарпат-Газссбыт", "Запорож-Газссбыт", "Ивано-Франковск-Газссбыт", "Киевобл-Газссбыт", "Ривне-Газссбыт", "Сумы-Газссбыт", "Харьков-Газссбыт", "Черновцы-Газссбыт", "Чернигов-Газссбыт".

Кроме того, "Нафтогаз" просил запретить "старым" газопоставляющим компаниям начислять бытовым потребителям плату за природный газ, потребленный ими до января 2021 года, выставлять бытовым потребителям счета за потребленный до января 2021 года газ, распоряжаться денежными средствами, полученными от бытовых потребителей за такой газ, а также совершать сделки, предметом которых является уступка права требования к бытовым потребителям.

Эту просьбу ОАСК удовлетворил частично, запретив выставлять в бумажном и электронном виде бытовым потребителям счета, акты, любые другие платежные документы об оплате за природный газ, потребленный ими до января 2021 года (включительно) компаниям "Винницагаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Закарпатгаз Сбыт", "Запорожгаз Сбыт", "Ивано-Франковскгаз Сбыт", "Киевоблгаз Сбыт", "Ривнегаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Харьковгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Львовгаз Сбыт", "Хмельцкгаз Сбыт".

"Нафтогаз" также просил запретить почтовым и курьерским организациям доставлять бытовым потребителям любые вышеуказанные документы, но суд с этим не согласился.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Простая попытка вникнуть в суть подобных новостей вызывает "восхищение" изворотливостью "законодателей" всех времён по созданию лазеек для обмана государства и ухода от ответственности буквально во всех областях экономической жизни... Вижу, то ворует, но.... по закону!! Никого нельзя взять и спросить. И так - все 30 лет розбудовы.
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22.02.2021 17:30
+8
Схоже олігархи зовсім не платять податків... все тримається на мілкому бізнесі.
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22.02.2021 17:44
+8
Самый "справедливый" и "некоррумпированный" украинский суд примет решение о прощении долгов Фирташу.Облгазы-эти монопольные структуры,которые ни в коем случае нельзя было приватизировать.В итоге украинцы имеют разбойников с большой дороги: Фирташа и К.,которые грабят украинский народ.Надо разобраться не только с Фирташом ,но и с гнидами-приватизатороми.Где же современные гайдамаки,которые бы этим деятелям сделали больно.
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22.02.2021 19:26
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Простая попытка вникнуть в суть подобных новостей вызывает "восхищение" изворотливостью "законодателей" всех времён по созданию лазеек для обмана государства и ухода от ответственности буквально во всех областях экономической жизни... Вижу, то ворует, но.... по закону!! Никого нельзя взять и спросить. И так - все 30 лет розбудовы.
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22.02.2021 17:30 Відповісти
Схоже олігархи зовсім не платять податків... все тримається на мілкому бізнесі.
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22.02.2021 17:44 Відповісти
И на мелкой тени Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1243
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22.02.2021 20:22 Відповісти
Виявляється, що гроші на пенсії є тільки у тих країнах де немає олігархів.
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22.02.2021 23:37 Відповісти
Так и есть Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5002
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22.02.2021 18:16 Відповісти
Ну и рыло у этого Фирташа, будь-то ему сзади засадили. Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6618 Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6618 Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6618
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22.02.2021 18:32 Відповісти
Самый "справедливый" и "некоррумпированный" украинский суд примет решение о прощении долгов Фирташу.Облгазы-эти монопольные структуры,которые ни в коем случае нельзя было приватизировать.В итоге украинцы имеют разбойников с большой дороги: Фирташа и К.,которые грабят украинский народ.Надо разобраться не только с Фирташом ,но и с гнидами-приватизатороми.Где же современные гайдамаки,которые бы этим деятелям сделали больно.
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22.02.2021 19:26 Відповісти
Ты "гайдамачить" начни, а мы подтянемся... Компании Фирташа пытаются уклониться от уплаты долгов за газ на 23 миллиарда, – "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5091
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23.02.2021 09:54 Відповісти
Міжнародний злодій за "бугром" керує державою!!!:- може ГЕРОЯ дати???:- із люду стягнуть!
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22.02.2021 19:35 Відповісти
Эта МРАЗЬ - ФИРТАШ как оно уже достало!
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22.02.2021 22:01 Відповісти
Фирташ просто фамилия, а за ним Газпром и кремль, вот так, шесть лет войны...
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22.02.2021 22:37 Відповісти
за ним украинские суды и Порошенко ...
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23.02.2021 09:21 Відповісти
Голову лечи.
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23.02.2021 09:36 Відповісти
Так ездил же Порошенко, в 2014 г. к Фирташу на президенство позволение просить. Факт! Из песни слов не выкинешь...
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23.02.2021 09:57 Відповісти
Диагноз подтвердился, а я думал его Украинцы избрали Президентом. Расскажи еще про Вальцмана, лолиту и убитого брата, будет полный набор для идиота насмотревшегося Скабеевой...
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23.02.2021 10:27 Відповісти
Когда его украинцы выбирали, они ещё не знали про предвыборные хухры-мухры, с кол-легой по олигархату Фирташем.
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23.02.2021 14:23 Відповісти
Зато ты все знал, сам то за кого голосовал?
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23.02.2021 14:25 Відповісти
братам газ, лохам налоги ...
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23.02.2021 09:20 Відповісти
І знову сумнозвісний вовчий суд, коли його ліквідують і коли візьмутся правоохороні органи за злочинця фірташа ?
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23.02.2021 09:38 Відповісти
Ну раньше у него и колег прокатывали такие приколы , ВР не один раз списывала им долги .В этот раз будет то же самое , занесет Слугам Бени во главе с Ослом 5 лярдов и проголосуют как надо.
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23.02.2021 10:09 Відповісти
Где гетманцев? Шо слабо...? За такие деньги не то что закопают....
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23.02.2021 11:48 Відповісти
 
 