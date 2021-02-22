На Донбассе построят новый аэропорт, – Зеленский

Украина планирует построить новые аэропорты в 16 городах Украины, в частности на Донбассе и на Закарпатье.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" заявил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (на Закарпатье - ред.). И второе - (аэропорт - ред.) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - заявил он.

По словам Зеленского, на Донбассе планируется построить новый аэропорт именно для цивильной авиации.

"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

Напомним, в феврале началось строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепре, все работы планируют закончить через 36 месяцев. Об этом сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков. В свою очередь новый терминал аэропорта, по его словам, будет построен и сдан в эксплуатацию уже через 18 месяцев.