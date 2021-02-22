Госгеокадастр и Госрыбагентство переподчинили Минагрополитики

Восстановленное Министерство аграрной политики и продовольствия получит в управление Госслужбу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство).

Соответствующее постановление Кабинета министров №124 от 17 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом также утверждено положение о Минагрополитики и расположение восстановленного министерства по адресу ул.Крещатик, 24, где оно ранее и находилось.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Напомним, осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.