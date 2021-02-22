Госгеокадастр и Госрыбагентство переподчинили Минагрополитики
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Восстановленное Министерство аграрной политики и продовольствия получит в управление Госслужбу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство).
Соответствующее постановление Кабинета министров №124 от 17 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.
Документом также утверждено положение о Минагрополитики и расположение восстановленного министерства по адресу ул.Крещатик, 24, где оно ранее и находилось.
Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.
Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.
Напомним, осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.
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Это сколько ж Лещенко занес, что за собой к аграрникам и Госгеокадастр перетащить?!
Ну очень много вкусной работы,когда Земля недооцененна в 10 раз .
Дорогі люди, скільки ж вони будуть нами марудити ???
Скільки будите людьми ви крутити потвори?
При надані цих паїв, видавали земельний сертифікат і треба ж оплачувати - ходили міряли, ділили сварили людей, потім ці всі сертифікати давай на земельний Акт - все по новому міряли сварили ділили знову треба кошти... вже більше 20 років!!!
вдумайтесь більше 20 ти років деруть шкуру з людей
то переоформлення, то суди то ще х..р..н знає вже **** що ви хочите???
У ВАС 20 РОКІВ НЕМАЄ ЗАКОНУ А ГРОШІ ВИ ДЕРЕТЕ З НАС!
Я вже онука їхня, а ви не дозволяєте вийти мені з рабства, і не можите цивілізаційно рішити це питання! Жиди в змові!!!
ВАС ТОТАЛЬНО ТРЕБА ПАЛИТИ ВОГНЕМ ВИРОДКИ!