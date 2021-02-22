В Украине появятся новые пригородные электрички City Express

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над усовершенствованием существующих маршрутов поездов "Интерсити", а также анонсировал новый проект пригородных поездов City Express.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в настоящее время готовится новый проект пригородных поездов City Express.

"Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает - Киев, Харьков, Днепр", - отметил президент.

По его словам, к настоящему времени уже стартовала разработка данного проекта по Харькову и Днепру. Касательно Kyiv City Express сейчас идут переговоры с потенциальными партнерами.

"Проходят также переговоры о привлечении иностранного инвестора с дальнейшим развертыванием в Украине производства подвижного состава для железной дороги", - добавил он.