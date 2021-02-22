Украина получит транш от МВФ в 2021 году, – президент

Украина рассчитывает на средства Международного валютного фонда (МВФ) и уверена в их получении в 2021 году.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем на эти деньги", - сказал Зеленский. При этом он указал, что уверен в получении средств от МВФ до конца текущего года.

Также глава государства заявил о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и Конституционного суда.

"С некоторым вещами мы соглашаемся, а с некоторыми - нет. Как гарант государства я защищаю независимость Украины", - сказал Зеленский.

"Есть много правок в законы о ВСП, Конституционного суда. Мы с вами должны выстроить законопроект, который потом КС признает конституционным. А мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.