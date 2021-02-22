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Молдавская компания может отказаться от покупки спиртзавода за рекордную цену (обновлено)

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Молдавская компания может отказаться от покупки спиртзавода за рекордную цену (обновлено)

Хозяйственый суд Киева удовлетворил иск молдавской компании Zernoff против Фонда государственного имущества (ФГИ) и разрешил компании не проводить оплату за купленный на приватизационном аукционе Мариливский спиртзавод (Тернопольская область).

Об этом говорится в решении суда, передает Liga.net.

Согласно материалам суда, Zernoff подал иск против ФГИ из-за существенного расхождения между заявленным в лоте имуществом и фактическим его наличием.

В процессе инспекции купленного лота инвестор обнаружил отсутствие котлов, вентиляторов, влагомеров, другого оборудования, а также несоответствие описанию некоторых объектов недвижимости.

"Проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанном в договоре и информационном уведомлении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", – указано в решении суда.

Согласно решению суда, компания Zernoff приостанавливает выплату оставшихся 137 млн грн за приобретенный спиртзавод и имеет право разорвать договор купли-продажи, если не будет найдено решение ситуации.

В свою очередь в Фонде госимущества отрицают обвинения в несоответствии проданного актива его описанию, называя иск молдавской компании попыткой манипулировать результатами торгов.

В пресс-службе ФГИ отмечают, что потенциальные покупатели получили равный доступ к информации об объектах приватизации, а также имели возможность физического доступа к объекту.

В Фонде также сообщают, что 21 января "Укрспирт" провел осмотр территории и активов Мариловского МПД.

"По результатам проведенного осмотра подтверждено наличие на Мариловском МПД ГП "Укрспирт" всех без исключения необоротных активов, в том числе, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации соответствующим техническим документам", – сказано в сообщении.

Таким образом ФГИ считает, что обращение молдавской компании в суд может быть попыткой вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спита в Молдове, предложила наибольшую цену – 120 млн грн – на аукционе по приватизации Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольской области) при стартовой цене 54,7 млн грн.

Согласно информации в системе "Прозорро. Продажи", единственным конкурентом Intreprinderea Mixta "ZERNOFF" S.R.L. было ООО "Инфо Маркет" с ценой 80,78 млн грн.

Эта цена является рекордной на аукционах по приватизации заводов "Укрпирта" после того, как сделка по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область) была отменена из-за отказа победителя – компании "РесурсПромЗахид" – уплатить обещанные 234 млн грн за актив

Согласно данным на ее сайте, компания Zernoff Ethanol была основана в 2001 году, был построен спиртовой завод производительностью 10 тыс. литров в день, а в 2015 году в результате модернизации мощность производства в месяц была доведена до 3 млн литров.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Liga.net


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Ну пошлите в жопу этих хитрожопых молдаван!! Всё равно они эти деньги збондили у россии!!
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22.02.2021 12:51 Відповісти
Оо, трольь от спиртовой мафии выполз. Не креативный, туповатый и главное-не смешной!
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22.02.2021 13:24 Відповісти
 
 