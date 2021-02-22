Банк Ахметова выплатит дивиденды на 1,3 миллиарда

АО "Первый украинский международный банк" планирует выплатить 1,3 млрд грн дивидендов за счет прибыли 2020 года.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, соответствующее решение панируется принять на общем собрании акционеров 22 марта, передает Finclub.

В частности, в сообщении указано, что из чистой прибыли в 2,6 млрд грн, полученной "ПУМБ" по результатам 2020 года, 1,3 млрд грн планируется направить на выплату дивидендов акционерам простых именных акций банка.

Кроме этого, еще 1,3 млрд грн прибыли "ПУМБа" будет решено направить в резервный фонд банка.

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли.

Чистая прибыль ПУМБа по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

По итогам 2019 года ПУМБ направил на выплату дивидендов акционерам банка 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.