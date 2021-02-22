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Украина договорилась о поставке дополнительных 5 миллионов вакцин от коронавируса NovaVax

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Украина договорилась о поставке дополнительных 5 миллионов вакцин от коронавируса NovaVax

В Украину дополнительно прибудет 5 млн доз американской вакцины от коронавируса NovaVax.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Еще одна позитивная новость с индийского Пуне и самого большого в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставки в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Подтвердим договоренность подписанием договора", – написал он.

Степанов добавил, что объем вакцин NovaVax, который ожидается в Украине, составляет 15 млн. Начало поставок запланировано на июль 2021 года.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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