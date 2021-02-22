Налоговая служба стала в 1,5 раза чаще штрафовать предпринимателей за нарушения при работе в РРО, – Opendatabot

Государственная налоговая служба Украины в 2020 году зафиксировала у предпринимателей 16,4 тыс. нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (РРО) по сравнению с 9,9 тыс. нарушений за 2019 год.

Об этом сообщил Opendatabot на канале в Telegram, передает Интерфакс-Украина.

"Среди самых частых нарушений при работе с РРО - отсутствие кассового аппарата и невыдача чека покупателю", - говорится в сообщении.

Согласно его данным, на конец января 021 года 55,6 тыс. предпринимателей использовали так называемый РРО в смартфоне для выписки чеков покупателям.

Как отмечается в сообщении, общее количество проверок налоговой в 2020 году осталось на уровне предыдущего года - 16,5 тыс. проверок по сравннеию с 16,3 тыс. в 2019-м.