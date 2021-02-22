Созданная при участии Украины ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Ракета-носитель среднего класса "Антарес" успешно запустила на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Запуск состоялся 20 февраля в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) и стал первым пуском "Антарес" в 2021 году.

"Ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3 629 кг полезного груза NASA для Международной космической станции - провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты", - говорится в сообщении.

Подготовку "Антарес", ее испытания и пуск совершали специалисты ГП "КБ "Южное", ГП "ПО ЮМЗ" и НПО "Хартрон-Аркос". С территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

В Госкосмоме напомнили, что ракета "Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.

Всего с 2013 года "Антарес" стартовала 14 раз, 13 из которых – успешно.