В Украине зафиксировали 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на утро 22 февраля в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности заболели 216 детей и 78 медработников.

Также за сутки госпитализировали 1 443 человека, умерло 53 пациента, выздоровели – 1 353. При этом было совершено 20 183 тестирования.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 307 662 человека, выздоровели – 1 147 426, летальных случаев – 25 156, также проведено 6 714 484 теста.