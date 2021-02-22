Власти Австрии не видят нарушения санкций в участии частных компаний в проектах в Крыму

Австрия продолжает осуждать незаконную аннексию Россией АР Крым и Севастополя и полностью поддерживает соответствующую политику непризнания Евросоюза, включая санкционный режим, однако не считает нарушением санкционного режима работу австрийского архитектурного бюро над проектом оперного театра на оккупированной территории.

Об этом заявили в федеральном Министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии, передает Укринформ.

"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации", – заявили в австрийском МИД , комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в проекте в оккупированном Крыму.

Во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушения соответствующей политики непризнания: "Действия частных компаний не является государственной деятельностью, и поэтому не могут являться нарушением

"политики непризнания ".

В то же время, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".

"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующих норм санкций", – добавили в федеральном министерстве.

Как сообщалось, ранее стало известно, что прокуратура Вены на стала открывать уголовного производства против венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе из-за отсутствия подозрения в совершении преступления.

https://biz.censor.net/news/3248984/vlasti_avstrii_oprovergli_rassledovanie_protiv_arhitektorov_za_rabotu_v_krymu

Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил об участии австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – отмечал Щерба.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по этому факту.

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В Министерстве иностранных дел также сообщали, что Украина запустила внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым. МИД отмечал, что украинская сторона также уведомит о незаконной деятельности бюро власти США и ЕС.

С инициативой строительства четырех культурно-образовательных комплексов - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе - выступил в 2018 году президент Владимир Путин. Строительством, которое оценено в 120 млрд рублей, занимается специально созданный для этого фонд "Национальная культурное наследие". Деньги на строительство идут из государственного холдинговой компании "Роснефтегаз", которая владеет пакетами "Роснефти" и "Газпрома".

Подрядчиком для освоения бюджетных средств является компания "Стройтрансгаз" друга Путина Геннадия Тимченко. Эта компания приняла на себя строительство летом 2019 года от компании "Стройгазмонтаж" другого друга Путина Аркадия Ротенберга, которая попала под санкции ЕС из-за строительства так называемого Крымского моста.