На въезде в Ивано-Франковскую область установили блокпосты из-за вспышки коронавируса

В Ивано-Франковской области полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Нацгвардии начали службу на 16 контрольно-пропускных пунктах, созданных с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения", – сказано в сообщении.

По данным полиции, 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме, еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00.

В сообщении отмечается, что посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля. При этом работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки выявлено 618 случаев коронавируса, в последние дни в области регистрируются рекордные показатели заболеваемости среди других регионов.