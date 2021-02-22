БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1441 відвідувач онлайн
Новини Енергетика
6 281 1
газопровід (900) Газпром (1754) Німеччина (934) Північний потік (838)

Оператор "Северного потока-2" запросил разрешение на возобновление работ в водах Германии

Новини БізнесЦензор Енергетика

Оператор "Северного потока-2" запросил разрешение на возобновление работ в водах Германии

Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" запросил экстренное оформление разрешения на продолжение строительства у Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) Германии.

Факт получения заявки в BSH подтвердили немецкому агентству dpa, передает Укринформ.

В ведомстве уточнили, что регулятор сейчас изучает ситуацию. Спикер BSH не назвала дату возможного решения.

Как сообщалось, работы по укладке газопровода в немецких водах приостановлены из-за иска организации Немецкой экологической помощи (DUH) и Союза охраны природы Германии (NABU). Они обжаловали разрешение BSH от 15 января, выданный компании Nord Stream 2 AG на прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в немецкой эксклюзивной экономической зоне (EEЗ) длиной около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая.

Участок в немецкой эксклюзивной экономической зоне, где все еще надо проложить трубы, составляет 16,5 километра.

Тем временем укладка трубопровода продолжается в водах Дании.

Джерело:  Укринформ
Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От гниди німецькі
показати весь коментар
22.02.2021 14:40 Відповісти
 
 