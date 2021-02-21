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"Укрзализныця" хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю до июня

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"Укрзализныця", согласно оптимистическому прогнозу, в мае-июне 2021 года намерена завершить процесс возвращения своих сотрудников с 4-дневной на 5-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина и.о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике Иван Синяков.

По его словам, к настоящему времени в режиме "четырехдневки" находятся еще около 13% сотрудников, или порядка 30 тыс. человек, однако все они не задействованы в процессах перевозки.

"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме", - рассказал Синяков.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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