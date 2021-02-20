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Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (обновлено)

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Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, которые рассчитаны на три года.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности против него введены следующие санкции:

  • блокирование активов – временное ограничение прав лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • остановка исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановки действия специальных разрешений на использование недр;
  • полный запрет вхождения невоенных суден и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов;
  • ограничение, частичная или полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины;
  • предотвращение выведения капиталов за границу Украины;
  • запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или непосредственно контролируются резидентами иностранного государства и действуют в его интересах;
  • запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
  • приостановка выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину с иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резитентам иностранного государства;
  • запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленных эти законом.

Такие же ограничения введены в отношении жены Медведчука Оксаны Марченко. Кроме этого, санкции введены против граждан Российской Федерации Александра Маслюка, Сергея Лисогора, Виталия Донченко, Константина Вацковского, Михаила Попова и украинки Наталии Лавренюк.

Ограничения будут действовать три года.

Всего санкции введены против 19 юридических и 8 физических лиц. 

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против таких компаний как Eliver LTD (ОАЭ), Gold Natural Group Limited (Виргинские острова), Klodius Investments LTD (Виргинские острова), Sadgate Commerce LTD (Виргинские острова), WHPA AVIA LTD (Виргинские острова), АО "НЗНП Менеджмент" (РФ), АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (РФ), ЧАО "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур), ООО "Дон Экспорт" (РФ), ООО "ИСС-Софт" (РФ), ООО "ИндаСофт" (РФ), ООО "Роузвуд Шиппинг" (РФ), ООО "Торговый дом "Донские Угли" (РФ), ООО "БИОТЭК" (РФ), ООО "Гемодженикс" (РФ), ООО "Медоборудование" (РФ), ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" (РФ), Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Однако, в указах, подписанных президентом ничего не сказано о санкциях против ООО "Прикарпатзападтранс", о которых накануне упоминал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Как сообщалось, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Поросенку видать Трамп не разрешал это сделать Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 2921
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21.02.2021 08:28
+6
Почему невероятно? Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 9189 Байден животворящий еще и не такое заставит подписать! Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 9130 Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 8901
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20.02.2021 22:02
+5
Почему по статье терроризм не арестован Медведчук с Козаком??!

Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО.

https://censor.net/ru/photo_news/3249199/nefteproduktoprovod_na_jitomirschine_prodoljaet_rabotu_nesmotrya_na_reshenie_snbo_smi_foto
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22.02.2021 03:48
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Молоток ! не уж то я не сплю ? что случилось с шаурмой ?
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20.02.2021 19:56 Відповісти
"Молоток !"
Напевно тому, що зіц-Зєлупа "РІфмастера" Антоненка у в'язницю кинув? Чим не радість для тебе сєпара?
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21.02.2021 08:57 Відповісти
да ничего не случилось, очередной придумали развод олигархи

там скоро Bellingcat опубликует все данные как зеленский и ермак сорвали операцию по Вагнеровцам, к тому же тарифы растут, нужно вообщем население как то отвлечь от этого всего, поэтому придумали весь этот цирк
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22.02.2021 10:44 Відповісти
Я так понимаю,если это правда конешно, что то на что наложены санкции уже осуществлялось...
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20.02.2021 20:22 Відповісти
Боты, вы где? Тут такое невероятное для вашей методички действие ))
Зеля, давно пора было!
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20.02.2021 21:03 Відповісти
Почему невероятно? Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 9189 Байден животворящий еще и не такое заставит подписать! Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 9130 Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 8901
показати весь коментар
20.02.2021 22:02 Відповісти
Поросенку видать Трамп не разрешал это сделать Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 2921
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21.02.2021 08:28 Відповісти
А вам бы лишь что то написать? Во первых Медведчук не был в Раде при Пороху, во вторых условием Путина было что он будет по минску переговорщиком и об этом просила Меркель Пороха. Я вот не понимаю людей откуда такая ненависть ко всему и зависть
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22.02.2021 10:08 Відповісти
А ещё давний друг и партнер, в первую очередь. Разделяй и властвуй называется, дерибан Украины. Качали страну по всякому, по мове, вире и тд. По таким признакам, которые в один миг в людях не меняются, а значит потенциально позволяют сталкивать лбами. Вот только просчитались в Кремле, у нас и народ не такой набожный, чтоб головы из-за религии идти резать, и на языки всем плевать, мы знаем прекрасно оба и из-за этого не сремся. Причем тема мовы качалась Кремлем ещё за 10 лет до начала войны, так называемый "хохлосрач". Я в те года был админом одного из популярных ресурсов под доменом ру и знал каждого кремлебота, вбрасывающего провокационный материал, призванный стравить, столкнуть лбами, подготовить россиян к этой войне, Крым, Донбасс. Снимались видео провокации, с ряжеными националистами и тд. Так вот Петя, работает по той же схеме, ничего нового, тупо продолжает политику Кремля. Ничего не сделал для объединения Украины, а тупо делил на куски, выискивал различия между нами, что красочно подчеркивали его боты на Цензоре. Поймите, Кремлю не нужны нелояльные к рашке регионы. Задача стоит именно подчеркнуть различия и вызвать конфронтацию, чтоб в дальнейшем, откусить такие регионы от Украины.
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22.02.2021 11:13 Відповісти
Меня почему то никто не может стравить и засрать мозги, извините за сюр)
Мы все не идеальны и тем более на должности руководящей, но выбирать ведомого это надо жить без мозга вообще!
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23.02.2021 15:00 Відповісти
СУПЕР ,ЗЕЛЯ ЖЖЕТ
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20.02.2021 21:06 Відповісти
В Шаббат!? Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 8513 Ну шо ж такое! Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 5563
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20.02.2021 22:01 Відповісти
Ой, ну тепер чекаємо на відновлення санкцій проти рос. актора Федора Добронравова за підтримку останнім анекcії Крима. Він, навіть не громадянин України, так що тут без проблем. Ну, заборону "Сватів" відновити Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 6393
Інакше лицемірством віддає.
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21.02.2021 12:16 Відповісти
Только-что на сайте ЭСПРЕССО.ТВ прочел, что "Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про повернення в державну власність 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН)". Ссылка на сайт.
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21.02.2021 15:27 Відповісти
Почему по статье терроризм не арестован Медведчук с Козаком??!

Нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу, несмотря на решение СНБО.

https://censor.net/ru/photo_news/3249199/nefteproduktoprovod_na_jitomirschine_prodoljaet_rabotu_nesmotrya_na_reshenie_snbo_smi_foto
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22.02.2021 03:48 Відповісти
Подписать это хорошо. - а выполнятся Указ будут? . - вот в чем вопрос?! Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука - Цензор.НЕТ 1913

А где еще санкции против Ахметова,коломойского, Бойко, левочкина?! будет ли в будущем, разбирательство этих коррупционых схем с хищениями в особо-крупных???!
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22.02.2021 03:53 Відповісти
Что клоун квартальный.трахнул тебя Байден значит ..
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22.02.2021 03:59 Відповісти
February 21st, 2021
Санкції, кажете?

1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлуп@???»
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22.02.2021 07:12 Відповісти
а кто то сомневался?
это развод для лохов, для отвлечения внимания и поднятие рейтинга ЗЕ
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22.02.2021 10:46 Відповісти
 
 