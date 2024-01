Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, которые рассчитаны на три года.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности против него введены следующие санкции:

блокирование активов – временное ограничение прав лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

остановка исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановки действия специальных разрешений на использование недр;

полный запрет вхождения невоенных суден и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов;

ограничение, частичная или полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за границу Украины;

запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или непосредственно контролируются резидентами иностранного государства и действуют в его интересах;

запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

приостановка выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину с иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резитентам иностранного государства;

запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленных эти законом.

Такие же ограничения введены в отношении жены Медведчука Оксаны Марченко. Кроме этого, санкции введены против граждан Российской Федерации Александра Маслюка, Сергея Лисогора, Виталия Донченко, Константина Вацковского, Михаила Попова и украинки Наталии Лавренюк.

Ограничения будут действовать три года.

Всего санкции введены против 19 юридических и 8 физических лиц.

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против таких компаний как Eliver LTD (ОАЭ), Gold Natural Group Limited (Виргинские острова), Klodius Investments LTD (Виргинские острова), Sadgate Commerce LTD (Виргинские острова), WHPA AVIA LTD (Виргинские острова), АО "НЗНП Менеджмент" (РФ), АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (РФ), ЧАО "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур), ООО "Дон Экспорт" (РФ), ООО "ИСС-Софт" (РФ), ООО "ИндаСофт" (РФ), ООО "Роузвуд Шиппинг" (РФ), ООО "Торговый дом "Донские Угли" (РФ), ООО "БИОТЭК" (РФ), ООО "Гемодженикс" (РФ), ООО "Медоборудование" (РФ), ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" (РФ), Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Однако, в указах, подписанных президентом ничего не сказано о санкциях против ООО "Прикарпатзападтранс", о которых накануне упоминал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как сообщалось, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.