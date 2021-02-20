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Великобритания выделит Херсонской области 168 тысяч фунтов стерлингов

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Великобритания выделит Херсонской области 168 тысяч фунтов стерлингов

Великобритания будет оставаться на передовой международных усилий для прекращения незаконного контроля со стороны России над Крымским полуостровом, и объявляет о новом проекте для улучшения жизни украинцев в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании, передает Интерфакс-Украина.

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной в противодействии незаконной аннексии Крыма, и мы будем продолжать поддерживать тех, на чью жизнь повлияла необоснованная агрессия России. Россия пытается скрыть свои нарушения прав человека, препятствуя доступу международных наблюдателей в Крыму. Но мы будем тесно сотрудничать с ООН и международными партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности", - приводит слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба пресс-служба ведомства.

Так, в седьмую годовщину временной оккупации АРК Великобритания объявила о выделении финансирования под новый проект, направленный на улучшение доступа к важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму.

Отмечается, что вклад Великобритании в этот проект составит 168 тыс. фунтов стерлингов, что "будет способствовать местной власти соседней Херсонской области в оказании помощи тем, кому трудно добраться больниц или подать документы для получения украинских паспортов".

Также Великобритания призвала Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных в Крыму и на территории РФ.

Помимо прочего Великобритания также приветствует "Крымскую платформу", которая консолидирует усилия международного сообщества по возвращению Крыма под контроль Украины.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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