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В США не предложили новых санкций против "Северного потока-2"

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В США не предложили новых санкций против

Государственный департамент США в пятницу, 19 февраля, представил список компаний, против которых будут действовать санкции за участие в построении газопровода "Северный поток-2".

Однако, в перечне заявлены те компании, против которых уже действуют ограничения, введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа, передает Reuters.

В частности в новом докладе упомянули о российском корабле "Фортуна" и его владельце KVT-RUS. Против них должен начаться процесс новых санкций.

В издании отмечают, что в прошлом месяце экс-президент Дональд Трамп уже ввел ограничения против этого корабля и организации за помощь в строительстве газопровода для доставки российского газа в Европу через Германию.

Критики доклада утверждают, что эти санкции мало на что повлияют и вряд ли смогут остановить проект.

"Проще говоря, сегодняшнее назначение санкций является неадекватным. Завершение строительства этого трубопровода будет ни чем иным, как победой", - отметил конгрессмен Майкл Маккоул.

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Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Reuters


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Хахаха 😂)))) эксперты ? Ну кто тут громче всех кричал - топы трубу))))???? бидон утопит ВВП....Так же и про мост говорили..... А мост стоит и пох что туда влили кучу бабла..... Как там в стишочке? «А у нас в России газ» - а нас газопровод, вот.... Самый ненавистный ответ для ВВП..... был..... Какие санкции? 150 км ударными темпами.....осталось достроить .....
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20.02.2021 15:43 Відповісти
Не удавись слюной, ха-ха-сранец! И не кажи гоп...
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20.02.2021 15:46 Відповісти
Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають» - «І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845, В'юнище
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20.02.2021 15:51 Відповісти
 
 