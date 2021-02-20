В Украине впервые провели скрининг загрязняющих веществ в реках, что помогло подробнее исследовать проблемы с водными ресурсами каждого речного бассейна.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, представляя публичный отчет о деятельности ведомства в 2020 году, передает Укринформ.

"Впервые в Украине был проведен скрининг загрязняющих веществ. Скрининг - это исследование, которое позволяет отслеживать более 65 тыс. различных соединений. К сожалению, в Украине нет (технических - ред.) возможностей для выполнения скрининга, поэтому отобранные пробы были отправлены в ближайшую лабораторию Европы", - сказал Шлихта.

По словам руководителя агентства, скрининг проводился в бассейнах таких рек как Дон, Днестр, Днепр и позволил выявить ряд загрязнителей, в частности пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты.

"Что нам позволил сделать скрининг? Он позволил определить специфические показатели для каждого речного бассейна, которые будут дополнять план мониторинга приоритетных показателей, учитывая именно специфику конкретного бассейна и тех загрязнителей, которые появились в нем", - пояснил председатель Госводагентства.