Зеленский внес изменения в состав Совета по финстабильности

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета по финансовой стабильности Украины.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В соответствии с указом №60/2021"О внесении изменений в Положение о Совете по финансовой стабильности" в состав Совета включен заместитель руководителя Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы экономической политики, а также еще один заместитель главы Национального банка Украины (ранее был один заместитель), которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

Также, согласно новым правкам, отныне заседание Совета будет являться правомочным, если на нем присутствуют не менее шести членов Совета, в том числе не менее чем по одному представителю от Национального банка Украины и Министерства финансов Украины.

Кроме того, решения Совета будут приниматься квалифицированным большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета (не менее чем пятью голосами - если участие в заседании принимают шесть членов Совета или не менее чем шестью голосами - если участие в заседании принимают семь или восемь членов Совета).

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.