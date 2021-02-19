Минэкономики на 320 единиц расширило перечень украинской с/х техники для господдержки

Минэкономики расширило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой компенсируется из государственного бюджета в рамках программы поддержки аграриев по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства".

Об этом говорится в сообщении министерства.

В перечень добавлено 320 новых наименований техники и оборудования, которых теперь насчитывается 14 892 от 200 заводов-производителей. Перечень заводов-производителей также увеличился на 9.

"Мы продолжаем расширять инструменты поддержки национального производителя. Теперь еще больше заводов-производителей украинской с/х техники смогут лучше реализовывать свою продукцию, ведь компенсация в 25% стоимости является хорошим стимулом для аграриев покупать именно нашу технику и оборудования", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

За 2020 год аграриям компенсировано около 892,6 млн грн за приобретенную технику и оборудование. Средства получили 7 260 аграриев, которые приобрели 14 946 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму почти 4 млрд грн.

К новым единицам техники добавились посевной полуприцепной комплекс Narmada для посева по технологии Strip-Till, сеялки прямого посева LUARA, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, опрыскиватели, жатки для уборки подсолнечника, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и другое.