"ProZorro" и "ProZorro.Продажи" будут преобразованы в акционерные общества

Государственные предприятия ProZorro и "ProZorro.Продажи", которые принадлежали сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, будет преобразовано в акционерные общества.

Об этом говорится в сообщении ProZorro.

Соответствующий приказ Минэкономики вступает в силу 1 марта 2021 года. Кроме того, контроль за выполнением этого приказа возложен на заместителя министра Светлану Панаиотиди. 100% акций предприятий остается в государственной собственности.

"Корпоратизация ГП "Прозорро" - это новая ступень в развитии современного IТ-предприятия, которым уже пять лет является компания "Прозорро". В то же время наши планы не меняются: в этом году мы продолжим курс на электронизацию публичных закупок и введем электронное тестирование для уполномоченных лиц среди заказчиков", - отметил директор "Прозорро" Василий Задворный.

"Прозорро.Продажи" со стартапа превращается в машину государственно-частного партнерства с очень высокими стандартами и с не менее важными задачами. Поэтому готовы для обеспечения полной прозрачности на рынке леса, земли, а также будем работать над другими задачами государства и потребностями бизнеса", - прокомментировал приказ директор "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

ГП "Прозорро" и ГП "Прозорро.Продажи" - это два разных государственные предприятия, которые построены на принципах семьи Прозорро "все видят все", но администрируют и развивают различные электронные системы ::

ГП "Прозорро" - для проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг государственными учреждениями;

ГП "Прозорро.Продажи" - для продажи государственного и коммунального имущества на электронных аукционах.

Такая деятельность предприятий экономит государственные средства и наполняет бюджеты разных уровней соответственно.

Система "Прозорро" в прошлом году сэкономила более 55 млрд грн средств налогоплательщиков. "Прозорро.Продажи" в свою очередь в течение 2020 года сгенерировало в бюджеты разных уровней 11 млрд грн.