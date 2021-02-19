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Фонд регионального развития выбрал 294 проекта для финансирования из госбюджета

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Фонд регионального развития выбрал 294 проекта для финансирования из госбюджета

Государственный фонд регионального развития в 2021 году отобрал для финансирования 294 проекта.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, в государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 4,5 млрд грн на Государственный фонд регионального развития.

В министерстве подчеркивают, что это вполовину меньше, чем предусмотрено Бюджетным кодексом. Согласно этому документу объем ГФРР должен составлять не менее 1% доходов общего фонда государственного бюджета на соответствующий год. Так что в этом году эта сумма должна составлять 9,3 млрд грн.

"В этом году за счет ГФРР финансируются проекты двух приоритетов – качественное обновление инфраструктуры в регионах и проекты экономического развития", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Он уточнил, что от регионов поступили предложения по финансированию из ГФРР 294 проектов на сумму 4,2 млрд грн, из которых 148 – переходные проекты, которые начались в прошлые годы.

По словам министра, комиссия поддержала все проекты регионального развития, к которым не было замечаний, и рекомендовала включить их в проект распоряжения Кабинета министров об утверждении проектов, которые будут финансироваться в 2021 году за счет средств ГФРР.

Чернышев добавил, что в этом году также продолжается программа президента "Большое строительство". В соответствии с требованиями Порядка использования средств ГФРР все проекты, финансируемые за счет этой программы, отбираются регионами на конкурсной основе. Сейчас такой конкурсный отбор на 2021 год еще не завершили Одесская и Черкасская ОГА. Причина в том, что планы действий по реализации региональных стратегий в этих областях будут утверждены только на этой неделе. И уже после этого оперативно будет проведен конкурсный отбор проектов.

Кроме того, Чернышев отметил, что проекты, которые будут финансироваться за счет средств ГФРР в 2022 году согласно Бюджетному кодексу, Комиссия должна отобрать до августа 2021 года. Так, параллельно уже начинается новый отбор проектов регионального развития.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минрегион


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