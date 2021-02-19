Основной причиной аварийных отключений блоков ТЭС стали действия руководства, – Госэнергонадзор

В период с 1 января по 9 февраля 2021 года на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний произошло 92 аварийные остановки энергоблоков, их основной причиной стали нарушения в действиях персонала.

Как сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины, по итогам аварийных остановок энергоблоков за этот период комиссиями по расследованию технологических нарушений уже расследовано и составлено 75 актов технологических нарушений.

"По результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты)", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Госэнергонадзор является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере надзора (контроля) в области электроэнергетики и участвует в работе комиссий по расследованию технологических нарушений (отказов).

Так, с участием представителей Госэнергонадзора проведено расследование 12 технологических нарушений на таких объектах генерирующих компаний:

Запорожская ТЭС, Криворожская ТЭС, Приднепровская ТЭС ДТЭК "Днепроэнерго" – всего 7 технологических нарушений;

Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" – 4 технологических нарушения;

Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго" – 1 технологическое нарушение.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", к 14 февраля запасы газового угля на складах ТЭС составляли 313,3 тыс. тонн, что на 67% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.

При этом большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 15 февраля не могут быть включены в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за аварийных ремонтов или отсутствия топлива. В то же время энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работют на резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляет, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.

По состоянию на 19 февраля в аварийный ремонт выведены 10 энергоблоков ТЭВ, в том числе 9 блоков на станциях ДТЭК.