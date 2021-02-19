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Основной причиной аварийных отключений блоков ТЭС стали действия руководства, – Госэнергонадзор

Новини БізнесЦензор Енергетика

Основной причиной аварийных отключений блоков ТЭС стали действия руководства, – Госэнергонадзор

В период с 1 января по 9 февраля 2021 года на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний произошло 92 аварийные остановки энергоблоков, их основной причиной стали нарушения в действиях персонала.

Как сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины, по итогам аварийных остановок энергоблоков за этот период комиссиями по расследованию технологических нарушений уже расследовано и составлено 75 актов технологических нарушений.

"По результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты)", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Госэнергонадзор является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере надзора (контроля) в области электроэнергетики и участвует в работе комиссий по расследованию технологических нарушений (отказов).

Так, с участием представителей Госэнергонадзора проведено расследование 12 технологических нарушений на таких объектах генерирующих компаний:

  • Запорожская ТЭС, Криворожская ТЭС, Приднепровская ТЭС ДТЭК "Днепроэнерго" – всего 7 технологических нарушений;
  • Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго" – 4 технологических нарушения;
  • Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго" – 1 технологическое нарушение.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", к 14 февраля запасы газового угля на складах ТЭС составляли 313,3 тыс. тонн, что на 67% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.

При этом большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 15 февраля не могут быть включены в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за аварийных ремонтов или отсутствия топлива. В то же время энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работют на резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляет, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.

По состоянию на 19 февраля в аварийный ремонт выведены 10 энергоблоков ТЭВ, в том числе 9 блоков на станциях ДТЭК.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+30
ТЕЦ, на которых допущены нарушение в отопительный период, нужно национализировать, поскольку действия собственников ТЕЦ это угроза нац безопасности..
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19.02.2021 20:35
+16
Никто и не сомневался что это Ахметка решил рубильнички поклацать) Всех на зелёный тариф перевести) Ждите эти упыри не успокоятся пока не высосут всю кровь........
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19.02.2021 21:58
+13
а Ахметов канешна управленец атбога, вся страна должна принадлежать в конце концов ему ?
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20.02.2021 11:26
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ТЕЦ, на которых допущены нарушение в отопительный период, нужно национализировать, поскольку действия собственников ТЕЦ это угроза нац безопасности..
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19.02.2021 20:35 Відповісти
Государство - плохой управленец. Все вокруг колхозное, все вокруг мое...
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20.02.2021 05:37 Відповісти
а Ахметов канешна управленец атбога, вся страна должна принадлежать в конце концов ему ?
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20.02.2021 11:26 Відповісти
энрон тому подтверждение
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20.02.2021 13:12 Відповісти
Как управляют олигархи мы уже увидели, по сравнению с ними государство отлично справляется.
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20.02.2021 16:10 Відповісти
национализировать чо бі создать ещ' одну кормушку для ЗЕНДЕРКОМАНДІ
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22.02.2021 08:29 Відповісти
на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний произошло 92 аварийные остановки энергоблоков, их основной причиной стали нарушения в действиях персонала.Источник: https://biz.censor.net/n3249019

Персонал свое жело знает.
Это политики через руководство дают команды - стой там- иди сюда.
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19.02.2021 21:56 Відповісти
Никто и не сомневался что это Ахметка решил рубильнички поклацать) Всех на зелёный тариф перевести) Ждите эти упыри не успокоятся пока не высосут всю кровь........
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19.02.2021 21:58 Відповісти
Саботажники во время войны должны быть расстреляны!
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19.02.2021 23:29 Відповісти
Почему не приводите конкретные примеры? Что скрывается за числом 24? Народ хочет знать своих "ГЕРОЕВ"! Если ещё летом было видно, что зимой котлы полетят, то почему молчали? Позасовывали, как трусливые страусы, свои головы в песок? ЭТО-САБОТАЖ!
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20.02.2021 04:46 Відповісти
Це все результати правління Янелоха та його тупої команди!! Вибрали ідіоти дурня ось і маємо!! Основной причиной аварийных отключений блоков ТЭС стали действия руководства, – Госэнергонадзор - Цензор.НЕТ 6498.
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20.02.2021 08:48 Відповісти
это результаты правления всех президентов - работы "независимого" антимонопольного комитета и договорняков с кучмовскими олигархами
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20.02.2021 11:30 Відповісти
Так может руководство того... к стенке! На худой случай выгнать без выходного пособия за профнепригодность. Мы не можем себе позволить держать на высоких должностях откровенный балласт...
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20.02.2021 10:30 Відповісти
Ну якщо власники ТЕС не приймуть до них відповідних заходів - значить робітники діяли за вказівкою власників ТЕС
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22.02.2021 11:46 Відповісти
Та да,как зебилам у кацапов и беларусской губернии,что одно и тоже,стало надо Э/Э покупать так все и ламаться стало резко.
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20.02.2021 11:11 Відповісти
Ну правильнее говорить, что такие монополисты как Ахметов и ему подобные стали отключать на ремонт ТЭСы по предварительному сговору, что бы поднять ценовые тарифы для жителей Украины, а кабмин был вынужден закупить электро энергию у раши и Белоруссии - правильно сделали в такой ситуации.
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20.02.2021 11:40 Відповісти
Якщо власники ТЕС почнуть вимикати блоки як їм заманеться - енергоринку і всім нам - капець.
А тому при щонайменшому натяку на це треба націоналізовувати відповідні ТЕС як загрозу нац безпеці або техногенної аварії
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22.02.2021 11:49 Відповісти
руководство.которое занимается енергетическими диверсиями - враги Украины. Как долго бы работало руководство в рабсее и в Белорусии на тех мощностях,которые поставляют електричество в Украину? и не сушили бы им родственики ,за такую деятельность,сухари?
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20.02.2021 17:18 Відповісти
Не стоит забывать у кого работал Шмыгаль менеджером до Кабмина. Правильно, это человек Ахметова.
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21.02.2021 09:34 Відповісти
Потому что стратегические обьекты в частные руки никто не отдает. Чего вы ожидали от бандюганов которые за бесценок прикарманили енергетику Украины?
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21.02.2021 11:00 Відповісти
"тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляет, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.Источник: https://biz.censor.net/n3249019" (С) Діяльність же телеканалу "Україна" й футбольного клубу "Шахтар", навпаки, дуже прибуткова.
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21.02.2021 17:22 Відповісти
че т это уже и напрягать начинает....какая то полная хрень творится на энергонаправлении , никакого контроля государственного за его работой, на самотек все пущено..доиграемся по ходу....
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21.02.2021 18:06 Відповісти
На 17-00 страна доведенная до ручки "патриотом" Зеленским импортировала из РОССИИ (!!!) 538 МВт⋅час электроэнергии. И еще из Беларуси 245 МВт⋅час .
И тишина ....
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22.02.2021 00:00 Відповісти
 
 