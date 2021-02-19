СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины введет санкции против народного депутата от фракции "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает Интерфакс-Украина..

"Санкции накладываются на все имущество, которое есть у господина Медведчука", – отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов.

Отмечается, что на жену и окружение Медведчука оформлен бизнес политика.

Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Виктора Медведчука, так и Оксаны Марченко.

Максимальное наказание, которое предусматривает соответствующая статья УК Украины, - лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

На вопрос журналистов, коснутся ли санкции телеканала "1+1", где у Марченко есть доля акций, Данилов, сказал, что санкции коснуться только этих акций, их нельзя будет отчуждать.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.