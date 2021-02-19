Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам заседания СНБО.
В сообщении отмечается, что решением СНБО еще в мае 2015 года Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
"Однако при более пяти лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и приведения в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", – подчеркивается в сообщении.
В то же время, согласно закону "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".
"Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", – сказано в сообщении.
По итогам рассмотрения этого вопроса решением СНБО были применены санкции к 19 юридическим и восьми физлицам, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.
"Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины. Решением СНБО эта ситуация исправлена", – сказано в сообщении.
Как уточнил на брифинге секретарь СНБО, в частности санкции вводятся против ООО "Прикарпатзападтранс", которое эксплуатирует указанный нефтепродуктопровод протяженностью
1433 км.
Среди граждан, в отношении которых вводятся санкции, Данилов назвал 5 граждан РФ, а также граждан Украины Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, а также гражданскую жену ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака – Наталью Лавренюк.
Ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.
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Как сообщалось, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.
В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.
В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.
В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.
Будь ласка, зачекайте...
А краще - під арешт!
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой демонической печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
шото нету хвалебных комментов от местной ботвы, видать,эти санкции - это зрада антиконфетная.
В жертву принесений мертвечук, про беню та інших ні слова)))
лікуйся і тобі...
Я на початку 70х с.ав на владу, а тепер мені навіть Коучери не завадять)
лікуйся і тобі...
Я на початку 70х с.ав на владу, а тепер мені навіть Коучери не завадять)"
подивись на право - там цицерон
не дивись у дзеркало! - там коучер!
не дивись у дзеркало! - там коучер!"
тикати не буду, бо ... у вас навіть самоповаги немає(
ну не вродилося(
и да, ты просто сам себе гипнотизёр, читай-ТЕ снова сами себе о себе: "останнэ слово залишаю за вами) тикати не буду, бо ... у вас навіть самоповаги немає( ну не вродилося("
ТИ ще не вмерло? це до тебе, та на твоїй ИЗЫКЕ звертаюся)
ТИ ще не вмерло? це до тебе, та на твоїй ИЗЫКЕ звертаюся)"
що маємо на виході - коучер, то така куйня, котра сама не може і не знає як, але вчить усіх інших - ЯК, КОЛИ, КУДИ і З КИМ)))
успіхів у коучінгу
все эти так называемыми "санкциями" чистейше воды - ложь, имитация и игра в поддавки