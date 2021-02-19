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Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам заседания СНБО.

В сообщении отмечается, что решением СНБО еще в мае 2015 года Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

"Однако при более пяти лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и приведения в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", – подчеркивается в сообщении.

В то же время, согласно закону "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".

"Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", – сказано в сообщении.

По итогам рассмотрения этого вопроса решением СНБО были применены санкции к 19 юридическим и восьми физлицам, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

"Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины. Решением СНБО эта ситуация исправлена", – сказано в сообщении.

Как уточнил на брифинге секретарь СНБО, в частности санкции вводятся против ООО "Прикарпатзападтранс", которое эксплуатирует указанный нефтепродуктопровод протяженностью
1433 км.

Среди граждан, в отношении которых вводятся санкции, Данилов назвал 5 граждан РФ, а также граждан Украины Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, а также гражданскую жену ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака – Наталью Лавренюк.

Ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

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Как сообщалось, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Більше санкцій - жорстких і болючих.
А краще - під арешт!
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19.02.2021 18:27
+4
Вшивий про баню а двбйб про пороха...)))))
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19.02.2021 18:57
+3
какие еще могут быть санкции против гражданина, виновного в преступлении против государтва? тогда давайте совершать преступления, а государство, вместо уголовной ответсвенности, будет применять всякие там санкции
все эти так называемыми "санкциями" чистейше воды - ложь, имитация и игра в поддавки
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19.02.2021 22:46
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Більше санкцій - жорстких і болючих.
А краще - під арешт!
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19.02.2021 18:27 Відповісти
Не санкции вводить нужно за пособничество террористам,а сажать сук, конфискация имущества и, самое ГЛАВНОЕ,-не дать сбежать этой своре в засРашу.
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20.02.2021 14:18 Відповісти
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой демонической печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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20.02.2021 18:15 Відповісти
атлична, атлична. продолжайте.
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19.02.2021 18:27 Відповісти
Трубопроводы это хорошо, это его игла в яйце Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука - Цензор.НЕТ 8588
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19.02.2021 18:42 Відповісти
Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука - Цензор.НЕТ 6966
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21.02.2021 09:57 Відповісти
Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука - Цензор.НЕТ 4761
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19.02.2021 18:49 Відповісти
пороха адманули???)))
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19.02.2021 18:51 Відповісти
Вшивий про баню а двбйб про пороха...)))))
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19.02.2021 18:57 Відповісти
УРААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2021 19:42 Відповісти
а когда каломойский? или клоун у него лижет?
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19.02.2021 19:47 Відповісти
ЗНИЩИТЬ цю гниду!!!
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19.02.2021 20:18 Відповісти
Да что же этот Зебил творит? Это ведь незаконно! Сам сывочолый крыголам так сказал!
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19.02.2021 21:07 Відповісти
Зєлєнскій! Астарожна! У тебе в команді завівся патріот!
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19.02.2021 21:07 Відповісти
Он наверное сам такой...
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20.02.2021 22:29 Відповісти
правильно сделали, молодцы
шото нету хвалебных комментов от местной ботвы, видать,эти санкции - это зрада антиконфетная.
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19.02.2021 21:08 Відповісти
Це вимушений демарш. Коли, ти летиш у прірву, то треба хапатися за усе, що можна!

В жертву принесений мертвечук, про беню та інших ні слова)))
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20.02.2021 17:06 Відповісти
о, методичка из потужной партии подоспела.
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20.02.2021 20:05 Відповісти
не знаю, не знаю, я навіть ще не дивився у методичку, може вона вам раніше в руки потрапила?

лікуйся і тобі...

Я на початку 70х с.ав на владу, а тепер мені навіть Коучери не завадять)
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20.02.2021 20:45 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало, читай перед зеркалом: " не знаю, не знаю, я навіть ще не дивився у методичку, може вона вам раніше в руки потрапила?
лікуйся і тобі...

Я на початку 70х с.ав на владу, а тепер мені навіть Коучери не завадять)"
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20.02.2021 20:52 Відповісти
подивись на ліво - там наполеон
подивись на право - там цицерон

не дивись у дзеркало! - там коучер!
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20.02.2021 21:35 Відповісти
браво, прекрасное самовнушение ты само себе лишь о себе написало, читай перед зеркалом: "подивись на ліво - там наполеонподивись на право - там цицерон
не дивись у дзеркало! - там коучер!"
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20.02.2021 21:37 Відповісти
останнэ слово залишаю за вами)
тикати не буду, бо ... у вас навіть самоповаги немає(

ну не вродилося(
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20.02.2021 22:02 Відповісти
большое пасиба за предоставленное слово. коли шибко нежный да культурный, нечего на таком сайте комментровать. тут ботва друг-друга дерьмом поливает.
и да, ты просто сам себе гипнотизёр, читай-ТЕ снова сами себе о себе: "останнэ слово залишаю за вами) тикати не буду, бо ... у вас навіть самоповаги немає( ну не вродилося("
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20.02.2021 22:15 Відповісти
ТИ ще живий?

ТИ ще не вмерло? це до тебе, та на твоїй ИЗЫКЕ звертаюся)
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20.02.2021 22:20 Відповісти
молодец, хорошее самовнушение ты само себе лишь о себе написало "ТИ ще живий?
ТИ ще не вмерло? це до тебе, та на твоїй ИЗЫКЕ звертаюся)"
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20.02.2021 22:26 Відповісти
Диалог коучера и клиента - это хитросплетение всех возможных дисциплин, связанных с психологией человека, пониманием его поведения и мышления. Профессиональный коучер должен оказать помощь человеку, абсолютно никоем образом не вмешиваясь в принятие ним решений. А это действительно сложно, ведь клиент регулярно норовит совершить глупость и все испортить. Образно работу коучера можно сравнить с волшебным чемоданчиком, в котором есть любой предмет от отвертки до лазерного меча, но пользоваться ними коучер не может.

що маємо на виході - коучер, то така куйня, котра сама не може і не знає як, але вчить усіх інших - ЯК, КОЛИ, КУДИ і З КИМ)))

успіхів у коучінгу
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20.02.2021 21:42 Відповісти
а, у вас приступ шизофазии, вопросов больше нет.
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20.02.2021 22:24 Відповісти
Ось чого б не ввести (нехай на короткий час) смертну кару, і не повісити - медведчука, рабиновича, бойка і ще п'ятдесят оппоблоковцев на радість народу ??
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19.02.2021 21:08 Відповісти
какие еще могут быть санкции против гражданина, виновного в преступлении против государтва? тогда давайте совершать преступления, а государство, вместо уголовной ответсвенности, будет применять всякие там санкции
все эти так называемыми "санкциями" чистейше воды - ложь, имитация и игра в поддавки
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19.02.2021 22:46 Відповісти
Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука - Цензор.НЕТ 3378
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19.02.2021 23:25 Відповісти
только у кума хйла может быть такой отвратительный ипальник.
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20.02.2021 16:54 Відповісти
хорошого окропу налили в цей гадючник. ще лютий, а вони вже попросиналися.
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20.02.2021 18:55 Відповісти
так же нужно навести порядок на рынке газа, а у этого рынка полная монополия Фирташа представителя России в Украине №2, а так же на рынке электроенергии а здесь полная монополия ДТЭКа то есть Ахметова, это представитель России в Украине №3, а то шоб тут не делать эти товарищи сделают всё по своему
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21.02.2021 11:16 Відповісти
Один виродок сЕбЕушний намагався пом'якшити санкції проти цього **************** урода, здогадайтеся з 3-х разів, що то був за ...їбень?!
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21.02.2021 17:09 Відповісти
це щоб не брати мудака за сраку та не тягнути виродка до тюрми з конфіскацією майна вирішили пустит пилюку в очі санкціями?
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22.02.2021 06:34 Відповісти
 
 