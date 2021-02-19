"Укрзализныця" отменяет поезд Киев-Ивано-Франковск к 8 марта из-за карантина

"Укрзализныця" назначает специальные рейсы поезда №120 Запорожье-Львов 5 и 7 марта (6 и 8 марта обратно), которые заменят дополнительные рейсы поезда №43 Киев-Ивано-Франковск 5 и 9 марта (4 и 8 марта обратно).

Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщается, данное решение было принято в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19 и введением дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Всего к 8 марта "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов.