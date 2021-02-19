НАБУ заблокировало незаконное возмещение НДС на 674 миллиона

Национальное бюро совместно с сотрудниками ГУ Государственной фискальной службы ГУ Госналоговой службы в Одесской области задокументировали факты, которые сделали невозможным необоснованное возвращение 674 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020-февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля). Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, что по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.

Речь идет о деятельности более 20 компаний, которая исследуется в ряде расследований детективов НАБУ с осени 2017 года. Детективы НАБУ установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц. Вместе они наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. Основанием для внесения сведений в ЕРДР стали как собственные наработки детективов НАБУ, так и обращение председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины.

Информация, собранная Национальным бюро в рамках расследования указанного эпизода, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату, кроме того, ранее незаконно возмещенного НДС около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн ​​грн.

Расследование в этом, а также в ряде других производств по фактам злоупотреблений при ввозе и растаможке товаров в Украине продолжается.

Устранение основы для нужных злоупотреблений требует внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов. Свои предложения НАБУ по этому поводу направило в Кабинет министров в августе 2020 года.