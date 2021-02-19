ДТЭК Ахметова оспорил ограничение на продажу электроэнергии в рамках одного холдинга

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова оспорил введенное Национальной комиссией,осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничение продажи электроэнергии между связанными компаниями.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, рассмотрение дела назначено на 9 марта.

"НКРЭКУ информирует об открытии производства по иску ООО "ДТЭК Востокэнерго" к НКРЭКУ о признании противоправным и не действующим с момента принятия постановления НКРЭКУ от

3 февраля №144 "Об установлении ограничения относительно месячного объема продажи электрической энергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящими в состав одного вертикально интегрированного предприятия или аффилированными между собой", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, указанным постановлением №144 НКРЭКУ обязала генерирующие компании, которые входят в состав вертикально-интегрированной структуры или аффилированы с трейдерами/потребителями, продавать последним по двусторонним договорам до 50% от месячного объема производства электроэнергии.

Согласно пояснительной записке к документу, по информации ГП "Оператор рынка" сейчас в определенные часы существует дефицит электрической энергии на рынке на сутки вперед (РСН). Таким образом, указанное решение призвано обеспечить достаточную ликвидность на рынке.

Ранее НКРЭКУ также одобрила проект постановления об обязательном предоставлении информации о двухсторонних договорах в энергорынке со стороны тех субъектов, которые входят в состав вертикально интегрированных компаний или являются аффилированными между собой.

Согласно постановлению, аффилированные субъекты обязаны в течение трех рабочих дней после заключения двустороннего договора предоставлять регулятору информацию о предмете договора, цене электроэнергии и/или порядке ее расчета, объеме электрической энергии и графиках почасового объема купли/продажи, сроках и порядке поставки, а также о других условиях такого договора в соответствии с утвержденной формой.

Напомним, 1 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями.

Согласно закону, Нацкомиссия имеет право ограничить продажу электроэнергии между аффилированными компаниями или входящих в вертикально-интегрированной структуры, до 50% от их месячного объема реализации.