Украина сократила импорт из России на треть, – Минэкономики

Украина в 2020 году увеличила экспорт товаров и услуг в Китай в два раза по сравнению с 2019 годом – до $7,1 млрд при импорте из Китая в $8,3 млрд, тогда как импорт из РФ сократился на 35% – до $2,7 млрд при экспорте в $4,5 млрд.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка в Facebook.

"Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%. Это главная новость экономической геополитики", – написал Качка.

"Благодаря феноменальному росту экспорта из Украины (на 98%), Китай имеет в структуре нашей торговли место больше, чем все СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта", – отметил торговый представитель Украины.

По его словам, в целом импорт из стран СНГ просел на 29% и составил $8,4 млрд (при экспорте $5,9 млрд).

"В экспорте из Украины СНГ составляет только 12,1%, Россия соответственно – 5,5%", – добавил торгпред.

При этом украинский экспорт в другие страны мира, помимо СНГ, в минувшем году был на уровне 99,9% показателя 2019 года. Импорт же сократился на 6,2%.

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Он также отметил, что ЕС в минувшем году оставался доминирующим торговым партнером Украины: на страны Евросоюза приходится 40,7% торгового оборота Украины, хотя импорт сократился на 6,2%, экспорт – на 11,3%.

По данным чиновника, экспорт в ЕС в минувшем году составил $18,6 млрд, импорт – $23,45 млрд.

Что же касается торговли с США, она осталась неизменной в минувшем году: 3,8% торгового оборота, 2% экспорта, который составил $0,98 млрд, и 5,5% импорта – $2,9 млрд.

Как указал Качка, экспорт Украины в Турцию в 2020 году составил $2,43 млрд, импорт из Турции – $2,41. При этом доля Турции в торговле выросла на 0,2 процентных пункта и составила 4,7% от всего оборота.

Как сообщалось, по данным Госстата в 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).