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Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 15 по 19 февраля не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее выкупил в резервы $110 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года регулятор выкупил $240 млн, а продал – $60 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю почти не изменился и по итогам торгов в пятницу составил 27,8468 грн/$.

Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 8  по 12 февраля увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $110 миллионов, по сравнению с $90 млн неделей ранее. В две предыдущие недели Нацбанк не покупал и не продавал валюту.

Автор: Михайло Орлюк
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я брал евро по 26.5 позапрошлым летом. Верните хотя бы это.
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20.02.2021 16:09 Відповісти
Курс высоковат. Инфляция высокая. А должно быть только что-то одно, экономисты зебильные
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20.02.2021 20:31 Відповісти
 
 