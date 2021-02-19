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В Киеве 170 домов останутся без отопления из-за ремонта теплосети

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В Киеве 170 домов останутся без отопления из-за ремонта теплосети

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило о временном отключении от централизованного отопления и горячего водоснабжения для 172 жилых домов в микрорайоне "Теремки" из-за ремонта теплосети.

Ремонтные работы начнутся в субботу, 20 февраля, после обеда, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА)

"Аварийщики будут работать в экстренном режиме в течение суток, учитывая низкую температуру и большое количество клиентов. Для ликвидации повреждения будет задействовано до 10 единиц спецтехники и около 25 человек персонала", – отмечается в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" уточнили, что поврежденный магистральный трубопровод эксплуатируется 43 года (с 1978 года).

Автор: Михайло Орлюк
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