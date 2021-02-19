Власти Австрии опровергли расследование против архитекторов за работу в Крыму

Прокуратура Вены не открывала уголовное производство против венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе из-за отсутствия подозрения в совершении преступления.

Об этом сообщили в прокуратуре Вены, передает Украинформ.

"Учитывая отсутствие начального подозрения в совершении преступления предварительное расследование не было начато", – прокомментировали в прокуратуре ситуацию вокруг участия архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в проекте в оккупированном Крыму.

Ранее австрийские СМИ сообщали, что прокуратура Вены в ноябре прошлого года начала проверку возможного нарушения архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au санкционного режима ЕС против РФ.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил об участии австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", – отмечал Щерба.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по этому факту.

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В Министерстве иностранных дел также сообщали, что Украина запустила внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым. МИД отмечал, что украинская сторона также уведомит о незаконной деятельности бюро власти США и ЕС.

С инициативой строительства четырех культурно-образовательных комплексов - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе - выступил в 2018 году президент Владимир Путин. Строительством, которое оценено в 120 млрд рублей, занимается специально созданный для этого фонд "Национальная культурное наследие". Деньги на строительство идут из государственного холдинговой компании "Роснефтегаз", которая владеет пакетами "Роснефти" и "Газпрома".

Подрядчиком для освоения бюджетных средств является компания "Стройтрансгаз" друга Путина Геннадия Тимченко. Эта компания приняла на себя строительство летом 2019 года от компании "Стройгазмонтаж" другого друга Путина Аркадия Ротенберга, которая попала под санкции ЕС из-за строительства так называемого Крымского моста.