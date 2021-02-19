БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
693 відвідувача онлайн
Новини Соціальна політика
333 1
МОЗ (1391) коронавірус (3209)

Украина обновила список стран "красной" зоны. ИНФОГРАФИКА

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Украина обновила список стран

19 февраля 2021 года Министерство здравоохранения Украины уменьшило список стран красной зоны до 71 государства. Неделей ранее в него входили 74 страны.

При этом произошла существенная рокировка государств между списками. Из зеленой в красную зону перешли сразу 20 стран, из красного списка в зеленый Минздрав перенес 23 государства, передает avianews.com.

Страну включали в красный список, если уровень заболеваемости COVID-19 превышал отметку в 148,4 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Неделей ранее этот показатель составлял 134,6 случая. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в Украине.

Какие страны перешли из красной в зеленую зону: Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Греция, Исландия, Китай, Эквадор, Камбоджа, Куба, Тунис, Гана, Габон, Коморские острова, Гвинея, Лесото, Эсватини, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Эфиопия, Белиз, Демократическая республика Конго.

Какие страны перешли из зеленой в красную зону: Беларусь, Болгария, Грузия, Кипр, Австрия, Венгрия, Израиль, Эстония, Латвия, Франция, Ирландия, Иордания, Колумбия, Чили, Барбадос, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Боливия, Ботсвана, Малайзия.

Среди открытых для украинских туристов стран в зеленой зоне остаются Турция и Египет.

Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.

Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.

Украина обновила список стран красной зоны 01

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина обновила список стран "красной" зоны.

Вот нашли прибыльное занятие - прямо на века - как церковники- вечно при деле.
показати весь коментар
19.02.2021 21:44 Відповісти
 
 