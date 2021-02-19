Госгеокадастр запустил единый геопортал открытых данных в тестовом режиме

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) представила пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД).

Презентация проекта состоялась в Офисе президента при участии Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, участники совещания проинформировали президента о проекте и геопортале, который начал работу в тестовом режиме.

НИГД – это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.

Главной уникальностью системы является то, что все данные, отраженные в ней, не собраны физически, а интегрированы с помощью сервисов в режиме онлайн. Например, если где-то вносятся изменения в градостроительную документацию или обновляются местные ортофотопланы – эти изменения сразу же будут доступны для использования и на национальном геопрортале.

В пилотном проекте пока участвуют шесть городов Украины: Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, Харьковская и Львовская области, 75 ОТГ из разных регионов Украины и размещается более 500 наборов данных разного типа. В дальнейшем предполагается участие всех городов и общин страны.

Введение Национальной инфраструктуры геопространственных данных в национальном масштабе призвано способствовать поэтапной полной цифровизации всех процессов и данных в Украине, дерегуляции действующих процедур, открытию информации и созданию добавленной стоимости, привлечению большего объема инвестиций, особенно на местном уровне, избежанию дублирования финансовых и человеческих ресурсов, обеспечению эффективного государственного управления и общественного контроля.

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В ходе презентации министр аграрной политики Роман Лещенко напомнил, что проект реализуется в рамках земельной реформы, его запуск предусмотрен законом "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который был принят в апреле 2020 года.

"Это закон, который делает прозрачным и открытым земельный кадастр, который дает обществу информацию обо всех природных ресурсах, кто их использует, кто владелец, кто безвозмездно получал землю, кто сколько платит налогов, где осуществляется незаконная вырубка лесов, где у нас есть проблематика с пожарами, любыми техногенными катастрофами, осуществляется законно или незаконно строительство. Фактически это большая база данных нашего государства", – отметил Лещенко.

Он отметил, что проект реализовывался в два этапа. Сейчас ожидается принятие необходимых нормативно-правовых документов для полноценного запуска на национальном уровне. По словам министра, общенациональная презентация должна состояться на Земельном форуме.