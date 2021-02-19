БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
698 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
667 2
ВР (2530) законопроєкт (1545) інвалідність (56)

Рада разрешит обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Рада разрешит обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди

Верховная Рада намерена разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди и обеспечить внеочередной пропуск их через государственную границу.

Принятие соответствующего законопроекта №4113 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" поддержал 331 народный депутат на заседании 19 февраля.

Законопроект предусматривает предоставление права обслуживания лиц с инвалидностью вне очереди в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению, передает Интерфакс-Украина.

Также документ предлагает обеспечить внеочередной пропуск лиц с инвалидностью первой группы, детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение (при наличии подтверждающих документов), и не более двух сопровождающих через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда на временно оккупированных территориях и выезда из таких территорий не чаще одного раза в неделю в одну сторону.

Проект закона предусматривает внесение изменений в законы "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О Государственной границе Украины", "О Государственной пограничной службе Украины" и "О пограничном контроле".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А без разрешения рады обслуживать инвалидов без очереди никак?А заботиться об инвалидах без вказивки не получается....? ню-ню...
показати весь коментар
19.02.2021 16:15 Відповісти
Ну хоть будет возможность инвалидам подзаработать...
показати весь коментар
19.02.2021 16:51 Відповісти
 
 