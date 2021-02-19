Минобороны в 2021 году профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан"

Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"В январе мы побывали в Днепре, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ "Южное". Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2", который разрабатывается в КБ "Южное".

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысил 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый том же ракетному комплексу "Нептун", - рассказал Таран.

Как сообщалось, создание оперативно-тактического ракетного комплекса для Вооруженных сил Украины было отнесено к приоритетам украинской ракетно-космической отрасли после аннексии РФ в 2014 году Крыма в условиях новых угроз территориальной целостности Украины.

Согласно озвученным в начале 2015 года "КБ "Южное" оценкам, принятая ранее государственная целевая оборонная программа создания МФРК "Сапсан", закрытая прежним руководством Минобороны страны в 2013 году, могла быть возобновлена на основе ОТРК "Гром" (отвечающий требованиям РКРТ экспортный вариант МФРК "Сапсан"). В октябре 2016 года КБ сообщило о начале работ по опытной отработке нового ОТРК, работа над новым вооружением велась за счет средств, привлеченных у зарубежных заказчиков.

Впервые ОТРК "Сапсан" был представлен на демплощадке танкового ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) в 2018 году, после чего принимал участие в военном параде по случаю Дня независимости Украины.