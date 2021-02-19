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Комиссия по регулированию азартных игр выдала лицензию еще одному онлайн-казино
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии на проведение игр онлайн-казино зарегистрированной два месяца назад ООО "Фьорст Елемент".
Cоответствующее решение было принято 18 февраля.
При этом комиссия указала, что в настоящее время ожидает оплаты, после чего лицензия будет выдана, передает Интерфакс-Украина.
Как уточнили в пресс-службе комиссии, стоимость лицензии - 23,4 млн грн.
По данным системы YouControl, ООО "Фьорст Елемент" зарегистрирована 17 декабря 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Основателями компании и владельцами в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный".
Джерело: Интерфакс-Украина
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NekkiT
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Dima Santarskiy
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