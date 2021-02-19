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Комиссия по регулированию азартных игр выдала лицензию еще одному онлайн-казино

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Комиссия по регулированию азартных игр выдала лицензию еще одному онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии на проведение игр онлайн-казино зарегистрированной два месяца назад ООО "Фьорст Елемент".

Cоответствующее решение было принято 18 февраля.

При этом комиссия указала, что в настоящее время ожидает оплаты, после чего лицензия будет выдана, передает Интерфакс-Украина.

Как уточнили в пресс-службе комиссии, стоимость лицензии - 23,4 млн грн.

По данным системы YouControl, ООО "Фьорст Елемент" зарегистрирована 17 декабря 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Основателями компании и владельцами в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Это очень хорошо, что наше правительство занялось действительно нужными вещами, я очень рад, что они хорошо и тщательно проверяют кому действительно можно и нужно давать лицензию, ведь от этого никто в проигрыше не останется. Не знаю как вы, но я уже давно играю на официальном и сертифицированном онлайн казино https://cosmoloto.in.ua . Здесь все действительно шикарно, слоты выполнены очень красиво, так и хочется зайти на каждый и попробовать, будто все в новинку. Рекомендую вам также зайти и попытать свою удачу. Я очень часто здесь стал выигрывать деньги в последнее время, причем немалые, так что же мешает вам сделать то же самое?
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19.02.2021 17:44 Відповісти
Почему же все казино это обман? Как раз таки не все. Вот к примеру я: три месяца играл на одном известном сайт, пока меня не кинули, и потом мне на глаз попался вот это https://supercasino.com.ua/. Кстати, этот сайт имеет пока что лучший уровень доверия среди пользователей. Я вот поднял уже на новенький айфон, при том, что я школьник и не могу уделять много времени этому. Был один раз глюк на сайте, и мой баланс пропал, так я обратился к техподдержке и на протяжении часа деньги были на месте.
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25.03.2021 14:59 Відповісти
 
 