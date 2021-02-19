Комиссия по регулированию азартных игр выдала лицензию еще одному онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии на проведение игр онлайн-казино зарегистрированной два месяца назад ООО "Фьорст Елемент".

Cоответствующее решение было принято 18 февраля.

При этом комиссия указала, что в настоящее время ожидает оплаты, после чего лицензия будет выдана, передает Интерфакс-Украина.

Как уточнили в пресс-службе комиссии, стоимость лицензии - 23,4 млн грн.

По данным системы YouControl, ООО "Фьорст Елемент" зарегистрирована 17 декабря 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Основателями компании и владельцами в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный".