Цены на бензин в крупнейших сетях АЗС за неделю выросли на 20-70 копеек

Розничные сети АЗС в период с 12 по 19 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-70 коп./л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В сетях WOG и ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л.

"БРСМ-Нафта" в среднем подняла цену на бензины на 21-24 коп./л, до 24,10 грн/л за бензин марки А-92 и до 25,10 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подорожало до 24,00 грн/л (+56 коп./л к 12 февраля). Цены в сети Motto выросли в среднем на 35-55 коп./л: "двойка" подорожала до 23,96 грн/л, "пятерка" — до 24,96 грн/л, ДТ — до 23,93 грн/л.

Glusco подняла цену на бензины и ДТ на 40 коп./л, KLO — на 30 коп./л.

Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, "Авантаж 7" и др. подняли цены на топливо в пределах 10-50 коп./л.

Отметим, что по итогу недели в сети SUN OIL в среднем бензины подешевели на 6 коп./л, а ДТ подорожало всего на 2 коп./л. Это связано с акционными предложениями, согласно условиям которых в пятницу и выходные дни в Закарпатской и Хмельницкой областях всем клиентам предоставляются скидки в размере 1 грн/л.

В "А-95" сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,98 грн/л, А-95 подорожал до 26,99 грн/л, ДТ — до 26,41 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 21-25 коп./л.