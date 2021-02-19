На реставрацию исторических зданий во Львове выделили 54 миллиона

Проект бюджета развития Львовской городской территориальной громады на 2021 год предусматривает 54,2 млн грн на ремонт и реставрацию объектов исторического наследия.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"В этом году мы должны вложиться в 54,2 млн грн. Значительная часть этих средств – 29,1 млн грн, то есть 54% от общей суммы – предусмотрена на завершение работ на уже существующих объектах", – отметила начальница управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.

Так, 11,2 млн грн выделяются для объектов, для которых уже готова проектно-сметная документация и проведены тендеры; 6,5 млн грн – для ЛКП "Бюро наследия"; 5,7 млн грн – для проектов международных программ и Госфонда регионального развития (ГФРР), 500 тыс. грн – для ЛКП "Музей "Лычаковское клабище".

Ремонтные работы также будут проведены около Глинянской башни, на Высоком Замке, в Кукольном театре.

Также за счет финансирования ГФРР планируется реставрировать корпус Национального университета "Львовская политехника" по ул. Князя Романа, 3а. Общая сумма средств из ГФРР составляет 40,2 млн грн, из которых 2,3 млн грн финансирует город.