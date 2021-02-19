Рада отправила на доработку законопроект о бизнес-омбудсмене

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №3607 о бизнес-омбудсмене.

Такое решение на заседании поддержал 301 народный депутат при необходимых 226 голосах, передает Интерфакс-Украина.

Ранее бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий сообщил о подготовке новой редакции законопроекта о бизнес-омбудсмене, которая должна учесть замечания народных депутатов к текущей редакции.

По его словам, доработанный проект закона почти готов, таким образом в ближайшее время депутаты зарегистрируют новый документ в парламенте.

Среди замечаний парламентариев к законопроекту №3607, который в середине 2020 года зарегистрировали 39 народных депутатов, требование уточнить ответственность чиновников за непредоставление служебной информации Совету бизнес-омбудсмена, а также уточнить, что Совет не вправе распространять конфиденциальную информацию о жалобщиках без их согласия.