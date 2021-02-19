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Госбанки запустили кредитование бизнеса по программе портфельных гарантий

Новини БізнесЦензор Фінанси

Госбанки запустили кредитование бизнеса по программе портфельных гарантий

Государственный "Ощадбанк" открыл кредитование предпринимателей и малого и среднего бизнеса (МСБ) по программе государственных гарантий.

Как сообщает пресс-служба банка, в рамках правительственной программы госгарантии составляют до 70% суммы кредита.

Указывается, что кредиты по портфельным гарантиями предоставляются субъектам хозяйствования с годовым чистым доходом от реализации в 50 млн евро или количеством работников до 250 человек. Максимальная сумма кредита – 100 млн грн.

Ранее кредитование предпринимателей и МСБ по программе госгарантий запустили другие государственные банки – "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксмибанк".

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Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме 5 млрд грн, как это предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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