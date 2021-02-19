КГГА утвердила инвестиционную программу "Киевтеплоэнерго" на 181 миллион
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Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила инвестиционную программу коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2021 год на общую сумму 181,1 млн грн.
Соответствующее распоряжение КГГА №321 от 18 февраля опубликован на сайте учреждения, передает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, около 85% средств программы будет направлено на меры по снижению удельных потерь и потерь ресурсов, в том числе замену ветхих участков теплосетей (около 145 млн грн). В частности, выделены средства на реконструкцию участков теплосетей по ул. Леваневского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Набережно-Луговой и Набережно-Хрещатицкой, а также подключение котелен к теплосетям по ул. Кудрявской и Кудрявском спуске.
Кроме того, 8,3% общей суммы программы предусмотрено на модернизацию и закупку транспортных средств спецназначения (15 млн грн), 2% – на развитие информационных технологий. При этом в программе отсутствует финансирование на меры по повышению экологической безопасности и охраны окружающей среды, а также на снижение сверхнормативных потерь в теплосетях.
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