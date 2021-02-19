БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
626 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
9 375 5
Єгипет (167) Росія (11652) туризм (749) туристи (175)

Россия третий год не пускает туристов в Египет вопреки обещаниям Путина

Новини БізнесЦензор Транспорт

Россия третий год не пускает туристов в Египет вопреки обещаниям Путина

Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта – Хургадой и Шарм-эш-Шейхом не возобновляется.

Об этом сообщила Росавиация в ответ на запрос Интерфакса.

Накануне египетские СМИ сообщили со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, что между египетской и российской сторонами достигнута договоренность о возобновлении с 28 февраля чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. По информации Новейра, два рейса в неделю будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Новейр также заявил, что российские власти приняли это решение сразу после очередной проверки систем безопасности обоих аэропортов специалистами из РФ в конце января.

Ранее источники агентства в российской туристической отрасли сообщили, что российские эксперты по итогам проверки всех служб и мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха приняли решение о возможности открытия чартерных рейсов на курорты в ближайшее время. По данным одного из источников, это должно произойти в марте.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин еще в октябре 2018 года обещал возобновление чартеров на курорты Египта в ближайшее время.

Напомним, чартерные рейсы из РФ на курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной. До прекращения авиасообщения в 2015 году Египет был самым массовым зимним направлением для российских туристов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай дикi сидять дома
показати весь коментар
19.02.2021 21:14 Відповісти
Россия третий год не пускает туристов в Египет вопреки обещаниям Путина

Нечего русские скрепы по миру сеять, тем более у бусурманов!...
показати весь коментар
19.02.2021 21:36 Відповісти
Мало літаків з монголо-кассабами на борту вибухало від рук ісламських екстремістів. Ой мало... Недопрацювали.
показати весь коментар
20.02.2021 10:10 Відповісти
НЕкУЙ ШАСТАТЬ!
показати весь коментар
20.02.2021 10:59 Відповісти
Най так і залишається. Хоч десь можна спокійно відпочити без цих неадекватів.
показати весь коментар
20.02.2021 16:21 Відповісти
 
 