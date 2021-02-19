Россия третий год не пускает туристов в Египет вопреки обещаниям Путина

Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта – Хургадой и Шарм-эш-Шейхом не возобновляется.

Об этом сообщила Росавиация в ответ на запрос Интерфакса.

Накануне египетские СМИ сообщили со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, что между египетской и российской сторонами достигнута договоренность о возобновлении с 28 февраля чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. По информации Новейра, два рейса в неделю будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Новейр также заявил, что российские власти приняли это решение сразу после очередной проверки систем безопасности обоих аэропортов специалистами из РФ в конце января.

Ранее источники агентства в российской туристической отрасли сообщили, что российские эксперты по итогам проверки всех служб и мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха приняли решение о возможности открытия чартерных рейсов на курорты в ближайшее время. По данным одного из источников, это должно произойти в марте.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин еще в октябре 2018 года обещал возобновление чартеров на курорты Египта в ближайшее время.

Напомним, чартерные рейсы из РФ на курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной. До прекращения авиасообщения в 2015 году Египет был самым массовым зимним направлением для российских туристов.