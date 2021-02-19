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Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах

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Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О платежных услугах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4364 за основу проголосовали 277 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ призван заменить устаревший закон "О платежных системах и переводе средств в Украине".

Как пояснили в пресс-службе Национального банка Украины, законопроект №4364 "О платежных услугах" призван имплементировать в законодательство Украины основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2).

В частности, законопроект предусматривает внедрение в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), что станет стимулом для развития финтех-компаний в Украине. После принятия закона они смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса.

Ожидается, что новый закон также будет способствовать появлению новых платежных стартапов и расширению круга участников платежного рынка, развитию новейших платежных продуктов, сервисов и услуг. В свою очередь это усилит конкуренцию на рынке и повышение качества услуг для потребителей.

💬"Без принятия нового закона невозможно обеспечить долгосрочное развитие платежного рынка. Уверен, что нормы законопроекта №4364 откроют новые возможности для рынка платежных услуг. Это повысит конкуренцию и качество платежных услуг для потребителей", – прокомментировал глав правления НБУ Кирилл Шевченко.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
диджитализация от ЗеЛоха:

В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)
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19.02.2021 15:50
+1
Не хочу верить в рептилоидов, но как то читал ещё лет семь назад что Палке Рашка денюжку каждый год заносит, только чтобы не было приёма платежей в Украине. Но это конечно уровень рептилоидов, а может и нет.
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20.02.2021 13:15
+1
Суть в том что Минфин и НБУ требуют от Paypal регистрации как финансового учреждения.
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20.02.2021 13:34
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диджитализация от ЗеЛоха:

В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)
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19.02.2021 15:50 Відповісти
С PayPal лучше договоритесь.
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19.02.2021 17:52 Відповісти
Зачем с ними "договариваться"? Им нужно просто разрешить работать в Украине (на прием платежей)! Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах - Цензор.НЕТ 1841
И отстрелить яйца тем, кто требует с PayPal за это разрешение чемодан денег Рада одобрила новую редакцию закона о платежных услугах - Цензор.НЕТ 2398
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20.02.2021 02:07 Відповісти
Хотя если честно сегодня PayPal уже никому не всрался, особенно с их поцоватой политикой морозить аккаунты с деньгами по каждому пуку. Есть значительно более дешевые способы получать денежные переводы.
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20.02.2021 02:08 Відповісти
Ну, перевести деньги можно и другим образом и не одним - это правда. Но вот только "палка" легко прикручивается ко всяким eBay-ям.
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20.02.2021 13:36 Відповісти
это брехня никто никаких денег с палки не требует а не работают они здесь потому потому что берегут своих индейцев
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20.02.2021 10:00 Відповісти
А чому вони тільки з Україною не працюють? По-суті PayPal ставить Україну в один ряд з північною Кореєю і Венесуелою. Москалі вже більше 15 років як усе домовилися, і у них усе працює. Тут виникають вкрай серйозні запитання до керівництва НБУ яке керувало системою останні 20+ років.
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20.02.2021 15:04 Відповісти
Суть в том что Минфин и НБУ требуют от Paypal регистрации как финансового учреждения.
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20.02.2021 13:34 Відповісти
простите лучше чем что это палка не хочет сюда ити а не украина не пускает проблема не в украине а в палке
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20.02.2021 10:02 Відповісти
Брехня! Чому це ми маємо бути єдиною країною в світі яка відлякує PayPal?
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20.02.2021 15:06 Відповісти
Стикнувся з одним з таких "новых платежных стартапов" - куди ділися гроші не знає ніхто, ні банк-емітент, ні платіжна система, ні кіберполіція...
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20.02.2021 03:28 Відповісти
Когда Pay Pal запустят?
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20.02.2021 08:38 Відповісти
заяем тебе пайпал биткоин же есть никогда незапустят не даст байден своих реднеков драть
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20.02.2021 09:58 Відповісти
банковские послуги еше дорожать будут или что это ато я непонял
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20.02.2021 09:56 Відповісти
Не хочу верить в рептилоидов, но как то читал ещё лет семь назад что Палке Рашка денюжку каждый год заносит, только чтобы не было приёма платежей в Украине. Но это конечно уровень рептилоидов, а может и нет.
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20.02.2021 13:15 Відповісти
При чім тут рептилоїди? Вони легко можеть це робити, я б на місці ворога (Путіна) так би і робив!
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20.02.2021 15:08 Відповісти
 
 