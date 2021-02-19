ЕИБ готов выделить Украине 700 миллионов евро для малого и среднего бизнеса, – Шмыгаль

Европейский инвестиционный банк готов выделить Украине 700 миллионов евро для развития малого и среднего бизнеса.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Банк выразил готовность выделить 700 миллионов евро для кредитной помощи, фактически кредиты с нулевой ставкой, 0,12% годовых, на поддержку малого и среднего предпринимательства в Украине", – отметил глава правительства.

При этом Шмыгаль добавил, что Министерство финансов будет работать над тем, чтобы получить соответствующие средства от ЕИБ и направить на поддержку бизнеса.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19.

Также ЕИБ предоставит Украине займ в 270 млн евро на модернизацию аэропорта "Борисполь".