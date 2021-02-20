Рада соберется на внеочередное заседание из-за полномочий Витренко (обновлено)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 12:00 во вторник, 23 февраля.

Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - говорится в сообщении

Ранее о внеочередном заседании сообщал народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура на своем канале в Telegram.

"Во вторник в 12:00 будет внеочередное заседание Верховной Рады. Повестка дня позднее", – написал Качура.

По данным источников издания Lb.ua во фракции "Слуга народа", на заседании 23 февраля Верховная Рада рассмотрит вопроса о расширении полномочий и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

"Заседание инициирует президент. Пока один вопрос относительно полномочий Витренко. Сегодня (19 февраля, – ред.) закон с вето президента так и не рассмотрели, хотя комитет подготовил решение еще с самого утра. Почему? Все банально. Голосов в зале нету. Не только люди Коломойского во фракции выступают против. С другими группами и фракциями по голосов продолжаются переговоры. Но, учитывая, что президент инициирует внеочередное, он можешь повестку дня внести все, что угодно. Поэтому не исключаю, что будут еще какие-то вопросы. Например, в связи с СНБО сегодня", – отметил один из собеседников издания.

Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Укринформ.

"Это о преодолении вето президента или учета его предложений, я думаю, точнее, по законопроекту №4531, в котором регулируется вопрос исполняющих обязанности так называемых", – рассказал Корниенко.

Ожидается, что внеочередное заседание должно быть созвано по требованию президента, в повестке дня должен быть только один вопрос – относительно предложений президента к закону №4531.

Корниенко напомнил, что осенью при принятии законопроекту №3651, которым вносились изменения в закон о Кабинете министров о передаче коммунального имущества с уровня районов на уровень общин, было учтено поправку народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, которой было ограничено полномочия и.о. . министра после 30 дней работы.

"Например, господин Витренко не может осуществлять любые действия, например, делать бюджетные росписи. В случае Минэнерго это отражается на том, что он не может направить деньги на зарплату шахтерам", – пояснил депутат.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который Верховная Рада приняла 16 февраля.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, президент ветировал закон из-за поправки об ограничении полномочий и.о. министра, затронувшей в первую очередь Юрия Витренко, которого депутаты дважды отказывались утвердить на этой должности. В связи с этим Верховная Рада должна рассмотреть предложения к законопроекту в ближайшее время.

Напомним, 28 января Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада в первый раз отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.