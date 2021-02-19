Интерпайп НТЗ опроверг осуществление платежей в бюджет Крыма после аннексии

Интерпайп НТЗ, который входит в группу Interpipe Виктора Пинчука, опроверг информацию о якобы осуществлении платежей заводом в бюджет аннексированного полуострова Крым.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ряд СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлении платежей заводом Интерпайп НТЗ в бюджет аннексированного полуострова Крым. Завод не осуществлял никаких платежей в бюджет Крыма после аннексии полуострова", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд грн.