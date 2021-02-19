"Газпром" спешит достроить "Северный поток-2" до 12 июня, – Разведка

Российский "Газпром" стремится завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня, праздника "Дня России".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

"Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением – как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику "День России" 12 июня", – сказано в сообщении.

При этом СВР подчеркивает, что реализация политического проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и экосистеме Балтийского моря.

"Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройки ветви "Б" трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", – отмечают в ведомстве.

Так, в течение последних месяцев судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов которой запрещен.

Читайте также: США расширят санкции против "Северного потока-2", – СМИ

Как сообщалось, 6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что баржа "Фортуна" приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.

Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

Напомним, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.